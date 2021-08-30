لقطات مرعبة لإعصار «إيدا» بولاية لويزيانا (فيديو)

انتشرت لقطات مرعبة لإعصار إيدا والذي اجتاج ولاية لويزيانا الأمريكية خلال الساعات الماضية، مارا بخليج المكسيك، ومصحوبا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة وأمواج شديدة، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على قرار إعلان الولاية منطقة كوارث.

في حين، غرقت جميع أنحاء نيو أورليانز، بالعتمة، بعد أن انقطعت الكهرباء في أكثر مدنها سكانا، بحسب ما أكدت شركة المرافق المحلية، وذلك بعد ساعات من نشر تحذيرات من احتمال حدوث سيول.

فبعد مرور 16 عاما من الإعصار كاترينا، ضرب إيدا الساحل خلال الظهيرة بالقرب من بورت فورشون في لويزيانا التي تعد مركز صناعة الطاقة قبالة ساحل الخلي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز اليوم الإثنين.

وصدرت تحذيرات من حدوث سيول في وسط نيو أورليانز على بعد أقل من 160 كيلومترا إلى الداخل من الشمال، حيث تم تعليق خدمات الطوارئ الطبية في المدينة.

في حين وصف فارين كلارك، الأستاذ المساعد بجامعة ولاية نيكولز والذي درس تأثير كاترينا وصول إيدا بأنه "محطم للأعصاب".

وقال لرويترز عبر الهاتف "أستطيع سماع صوت العاصفة وهي تشتد وبما أنني أجريت بحثا على كاترينا، فإنه مثير بعض الشيء".

من جهتهم، أكد مسؤولون في سلاح المهندسين بالجيش الأميريكي أنهم يتوقعون أن تصمد سدود الولاية التي تم تعزيزها حديثا، إلا أنهم قالوا إن مياه الفيضانات قد تتجاوز الحواجز في بعض الأماكن.

فيما شدد حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز في إفادة صحفية "على ان هذه واحدة من أقوى العواصف التي تصل إلى هنا في العصور الحديثة".

يذكر أن الرئيس الأميريكي جو بايدن كان أعلن أمس من مقر وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية في واشنطن أنه "بمجرد انتهاء العاصفة، ستكرس قوة البلاد بالكامل لعمليات الإنقاذ والتعافي".

وأوضح أنه تم نشر 500 من العاملين في الطوارئ الاتحادية في تكساس ولويزيانا لمواجهة العاصفة.