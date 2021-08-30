الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

ارتفاع أسعار الطماطم
ارتفاع أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم خلال الموسم الحالي ارتفاعا مفاجئا عكس بداية الموسم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 9 لـ 10جنيهات، وتختلف الأسعار بشكل طفيف من منطقة لأخرى.

وقال حسين عبدالمنعم، أحد بائعي الطماطم، إن الأسعار كل يوم في زيادة ويتراوح سعر البيع من تسع لعشر جنيهات وإنه يستلم سعر الكيلو من التاجر بـ8 جنيهات وكل يوم سعر مختلف حسب المنطقة.

بينما أرجع أحمد صلاح، أحد تجار الطماطم، ارتفاع السعر إلى زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات وعزوف الفلاحين عن زراعتها بعد الخسائر، مطالبًا بتقليل تكاليف الأسمدة الزراعية لتقليل الفلاحين سعر الطماطم.

وأشار خلف السيد، أحد تجار المطاطم، إلى أن موسم الطماطم الحالي شهدت ارتفاعًا مبالغًا في الأسعار بسبب قلة المساحات المنزرعة منها، خوفا من تدني الأسعار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن معظم المحصول تعفن بسبب الحر عند التجار، وخاف بعض المزارعين من الخسائر فأوقفوا زراعة الطماطم بكمية كبيرة. 

وتابع: "المشكلة إننا التجار كل دي خسائر علينا وبنجيب الطماطم من الفلاحيين غالية والناس تفتكر إن إحنا اللي مغليين والطماطم هتزيد تاني في الفترة الجاية هتبقي أكتر من عشر جنيهات".

 

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