أشهر التوابل بالمطبخ الصينى.. الفوائد الصحية لـ«فلفل سيتشوان»

يحظى المطبخ الصيني بشهرة واسعة في القارة الأسيوية بل والعالم اجمع، بسبب استخدام البهارات المميزة والتي تجعل الطعام الصيني شهيا.

في التقرير التالي سلط خبراء التغذية بموقع "healthybuilderz" الضوء على أشهر البهارات شهرة في الصين وهو فلفل "سيشوان".

على الرغم مما يطلق عليه، فلفل سيتشوان ليس له علاقة بحبوب الفلفل الأسود، حيث يتميز بنكهته اللاذعة قليلًا، فهو عبارة عن قشور مجففة لنبات "سيتشوان".

بالحديث عن ذلك، فإذا كنت مهتمًا بالطعام الصيني ، فمن المحتمل أن تكون قد صادفت أطباق تحتوي أسماؤها على "سيتشوان" أو "سيشوان" عدة مرات.

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن للمرء الحصول عليها من التوابل الشعبية، والتي تعد أيضًا أحد المكونات النجمية في ما يسمى بمسحوق التوابل الصيني الخماسي، لذا إليك بعض الامتيازات التي من المعروف أن فلفل سيتشوان يقدمها.

تحسين عملية الهضم:

فلفل سيتشوان جيد في تسهيل عملية الهضم، مما يسمح لك بالحصول على جميع العناصر الغذائية الحيوية في الطعام الذي تتناوله، علاوة على ذلك، يقول الخبراء أن الفلفل السيشوان يساعد في طرد السموم من الجهاز الهضمي.

زيادة الشهية:

ليس كل الناس يريدون تقليل استهلاكهم من الطعام لأنهم يريدون إنقاص الوزن. يريد بعض الأفراد في الواقع زيادة تناولهم للطعام من أجل زيادة الوزن أو التعافي بشكل أسرع من المرض، لذا فإضافة حبوب الفلفل السيشوان إلى الطعام وسيلة لزيادة الشهية.

تحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء:

أحد المعادن العديدة الموجودة في فلفل سيتشوان هو الحديد، وهو مهم جدًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى التعب وضيق التنفس وخفقان القلب والشحوب.

تقليل الألم والتورم:

يمكن أن يساعد التضمين المنتظم للأطعمة التي تحتوي على فلفل سيتشوان في النظام الغذائي في علاج وحتى منع آلام المفاصل وتورمها، فالتوابل المذكورة تمتلك خصائص مسكنة بالإضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات.

تقوية العظام:

ليست المفاصل فقط هي التي يمكن أن تستفيد من فلفل سيتشوان، ولكن العظام نفسها، وهذا بسبب وجود المعادن التي تساعد على تقوية العظام، وهي الفوسفور والنحاس والمنجنيز.

انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يساعد في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة، لذا عليك التأكد من اختيارك أيضًا لخيارات الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقليل التوتر.

تعزيز جهاز المناعة:

يقول الخبراء إن فلفل سيتشوان، يحتوي على الزنك وهو معدن مهم جدًا لتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الموجودة في فلفل سيتشوان في حماية الجسم من العدوى.