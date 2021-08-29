حالة وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409552 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 2417.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 89، وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 341 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 404558 حالة.