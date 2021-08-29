الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين السودان وتشاد لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب

وفدا السودان وتشاد
وفدا السودان وتشاد خلا المباحثات في الخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة  بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر في انجمينا في عام ٢٠١٨، لتأمين الحدود بين الدول الأربع.

جاء ذلك خلال عقد الجانبان السوداني والتشادي جلسة مباحثات ثنائية بالقصر الجمهوري اليوم، حيث ترأس وفد السودان عبدالفتاح البرهان، فيما ترأس الجانب التشادي محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وعقد الجانبان جلسة مغلقة بالقصر الجمهوري، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس الراحل إدريس ديبي في تقوية أواصر التعاون والعلاقات بين السودان وتشاد قائلا "بدأنا عمل مشترك كبير بين البلدين ويجب علينا تطويره"، داعيا إلى أهمية التعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مبينا أن هناك العديد من إتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعليها لمصلحة الشعبيين.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التعاون والعمل سوياً لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأهمية تفعيل اتفاقية  التعاون الأمني الموقعة  بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر لتأمين الحدود. 

من جانبه عبر  محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي، عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعباً على حفاوة الإستقبال، لافتا إلى تطور وأزلية العلاقات المتميزة بين البلدين، منوها إلى دور الرئيس الراحل إدريس ديبي في تعزيز وتطوير تلك العلاقات 

وأضاف: "لدينا قدرة وإرادة سياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين و بلادنا تمر بفترة إنتقالية ، ونأمل الدعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا .

وأكد ديبي على ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن  تجربة القوات المشتركة تعد انموزجاً داعيا إلى تطويرها.

وشدد ديبي على أهمية التكامل وتضافر الجهود والتعاون  المشترك مع الاتحاد الأفريقي، في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب عبر الحدود. 

عبدالفتاح البرهان السودان ليبيا تشاد مجلس السيادة الانتقالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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