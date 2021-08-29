تجديد حبس عاطلين قتلا مواطنا في مدينة نصر

أصدر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قرارا بتجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص.

وأقر المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقتلهما أحد الأشخاص بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجنى عليه حول خفره قطعة أرض محل البلاغ، وتشاجرا معه واشتدت الخلافات بينهما، وأنه بعد حدوث المشاجرة غادر المتهمان المكان الذى وقعت فيه المشاجرة وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته، مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات بمدينة نصر، ووجود متوفى، بالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، اتهم شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط «بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة» المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.