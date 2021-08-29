الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق سلة كفر الشيخ يتوج بلقب الجمهورية لطلاب المعاهد الأزهرية

فريق كرة السلة
فريق كرة السلة

هنأ الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، افريق كرة السلة الممثل للمنطقة من معهدي دسوق الثانوى بنين، ومعهد كفرالشيخ النموذجي الثانوي، لحصوله علي المركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية في تصفيات بطولة كرة السلة التي أقيمت فعالياتها على ملاعب المدينة الشبابية  بأبو قير- الإسكندرية.

وشكر عبد الناصر، الطلاب المشاركين في فريق كرة السلة وهم عبد الله السنهورى - طه خميس - علاء جمال - عبد العزيز مبارك، الطلاب بمعهد دسوق الثانوي بنين، إضافة إلى 3 طلاب بمعهد كفرالشيخ النموذجي هم عبدالرحمن السباعي - عبد الرحمن رضا - محمد الشناوى.

وحرصت قيادات المنطقة على تقديم التبريكات والتهاني لكافة الطلاب لحصولهم على ميداليات المركز الأول وحصول كل طالب على عشر درجات حافز رياضى علاوة على حصولهم على الحافز المادي المقرر للمركز الأول.

كما احتفت منطقة كفرالشيخ الأزهرية بفوز طالبات فريق كرة اليد لحصوله علي المركز الثاني على مستوى مناطق الجمهورية، إذ قدم الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، التهاني والتبريكات لفريق فتيات كرة اليد بمعهد فتيات دسوق الثانوى، ممثلاً للمنطقة وذلك لحصوله علي المركز الثاني على مستوى مناطق الجمهورية في بطولة كرة اليد التي أقيمت فعالياتها بالقاهرة.

كما تم تقديم الشكر للطالبات المشاركات فى فريق كرة اليد وهن: فاطمه فايد، حنين أبو النور، أفنان صقر، خلود عامر، بسملة أحمد حامد، حبيبة محمود أنور، مريم الجوهري، جهاد فايد، إيمان أبواليزيد.

وحرصت قيادات المنطقة على تقديم التبريكات والتهاني لكافة الطالبات لحصولهن على ميداليات المركز الثاني وحصول كل طالبه على عشر درجات حافز رياضى علاوة على حصولهن على الحافز المادي المقرر للمركز الثاني. 
 

كرة السلة كفر الشيخ القاهرة دسوق كرة اليد

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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