موعد نهائي لعرض مسلسل مارادونا «حلم مبارك»

أعلنت منصة «أمازون برايم» للبث التدفقي عن موعد عرض مسلسل «حلم مبارك»، الذي بدأ تصويره في عام 2019.

وتنطلق حلقات المسلسل الذي يتناول قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في 29 أكتوبر المقبل بالتزامن مع ذكرى ميلاده.

وكان مارادونا يتابع قصة وأحداث المسلسل في مرحلة كتابته وذلك قبل أن يرحل عن عالمنا في يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، حيث قام بتعديل العديد من المعلومات حول حياته الشخصية والتي يجسدها ثلاثة من الممثلين في مراحل مختلفة من عمره، وهم الممثل الأرجنتيني نازارينو كاسيرو، والممثل خوان بالمومينو، ونيكولاس جولدشميت، وتم تصويره فى مواقع فى الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وأوروجواى والمكسيك.

ويدور مسلسل «حلم مبارك» والذي يناقش السيرة الذاتية للاعب مارادونا في إطار 10 حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه فى أكثر من 240 دولة حول العالم بترجمة للغات مختلفة خاصة وأن مارادونا يعتبر أسطورة كروية عالمية.

ويعد مارادونا أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وكان أحد الفائزين بالمناصفة بجائزة لاعب القرن العشرين من الفيفا وكان لوجوده وقيادته في الملعب تأثيراً كبيراً على الأداء العام لفريقه.