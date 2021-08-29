مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاحد 29-8-2021

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاحد وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق ٥:٣٠

وقت أذان الظهر. ١١:٥٦

وقت اذان العصر. ٣:٣١

وقت اذان المغرب٣:٢١

وقت أذان العشاء ٧:٤١

مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٣

وقت الشروق ٥:٣٥

وقت أذان الظهر ١٢:٠٢

وقت اذان العصر ٣:٣٧

وقت ادان المغرب ٦:٢٧

وقت اذان العشاء ٧:٤٩



مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق ٥:١٩

وقت أذان الظهر ١١:٤٤

وقت اذان العصر ٣:١٨

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء ٧:٢٨

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٥

وقت الشروق ٥:٢٦

وقت أذان الظهر ١١:٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٧

وقت ادان المغرب ٦:١٧

وقت اذان العشاء ٧:٣٨

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٤

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٤٩

وقت اذان العصر ٣:١٧

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء ٧:٢٥

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق ٥:٣١

وقت أذان الظهر ١١.٥٦

وقت اذان العصر ٣:٣٠

وقت ادان المغرب ٦:٢١

وقت اذان العشاء ٧:٤١

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٥٥

وقت الشروق ٥:٢٥

وقت أذان الظهر. ١١:٥١

وقت اذان العصر.٣:٢٥

وقت ادان المغرب ٦:١٦

وقت اذان العشاء ٧:٣٦

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق ٥:٣٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٧

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت ادان المغرب ٦:٢٣

وقت اذان العشاء ٧:٤٤