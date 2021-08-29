الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاحد 29-8-2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة  في مصر اليوم الاحد وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم  الأحد في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية  وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري

  • وقت صلاة الفجر ٤:٠٠
  • وقت الشروق      ٥:٣٠
  • وقت أذان الظهر.   ١١:٥٦
  • وقت اذان العصر.  ٣:٣١
  • وقت اذان المغرب٣:٢١
  • وقت أذان العشاء ٧:٤١

 

مواقيت الصلاة فى محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٣

وقت الشروق  ٥:٣٥

وقت أذان الظهر ١٢:٠٢

وقت اذان العصر ٣:٣٧

وقت ادان المغرب ٦:٢٧

وقت اذان العشاء ٧:٤٩


مواقيت الصلاة فى محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق  ٥:١٩

وقت أذان الظهر ١١:٤٤

وقت اذان العصر ٣:١٨

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء ٧:٢٨

مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٥

وقت الشروق ٥:٢٦

وقت أذان الظهر ١١:٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٧

وقت ادان المغرب ٦:١٧

وقت اذان العشاء  ٧:٣٨

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:٠٤

وقت الشروق   ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٤٩

وقت اذان العصر ٣:١٧

وقت ادان المغرب ٦:٠٩

وقت اذان العشاء ٧:٢٥

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البوري بـ60 جنيها.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الأحد

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المانجو بـ25 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم الأحد

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تباين أسعار الأسمنت المسلح الأبيض والبورتلاندي والمخلوط والمقاوم اليوم الأحد

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 29-8-2021

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٠

وقت الشروق ٥:٣١

وقت أذان الظهر ١١.٥٦

وقت اذان العصر ٣:٣٠

وقت ادان المغرب ٦:٢١

وقت اذان العشاء  ٧:٤١

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٥٥

وقت الشروق    ٥:٢٥

وقت أذان الظهر. ١١:٥١

وقت اذان العصر.٣:٢٥

وقت ادان المغرب ٦:١٦

وقت اذان العشاء ٧:٣٦

مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٨

وقت الشروق  ٥:٣٠

وقت أذان الظهر ١١:٥٧

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت ادان المغرب ٦:٢٣

وقت اذان العشاء ٧:٤٤

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافظة اسوان مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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