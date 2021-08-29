الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 29-8-2021

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 

العظمى الصغرى


القاهرة 38 26
الإسكندرية 33 26
وادي النطرون 36 25
طنطا 37 26
شبين الكوم 38 26
دمنهور 35 26
بلطيم 33 25
مطروح 32 22
السلوم 32 24
سيوة 40 22
بورسعيد 32 26
دمياط 32 25
الزقازيق 37 26
المنصورة 37 25
الاسماعيلية 38 25
السويس 38 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 38 26
نخل 37 22
نويبع 39 29
طابا 36 25
كاترين 36 20
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بني سويف 39 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 23
سوهاج 40 24
قنا 43 26
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
إدفو 44 27
أبوسمبل 43 26
الوادي الجديد 41 25
شلاتين 41 27
أبو رماد 41 28
حلايب 36 26
رأس حدربة 36 27

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القاهرة - بغداد

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