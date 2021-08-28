السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانية تضع مولودها فى رحلة إجلاء إلى بريطانيا

أفغانية تضع مولودها
أفغانية تضع مولودها

وضعت سيدة أفغانية طفلة على متن رحلة إجلاء متجهة إلى بريطانيا، فجر اليوم، وقد ساعدها طاقم الطائرة في الولادة.

وذكرت الخطوط التركية في بيان لها نقلته وكالة «رويترز»: "باغتت آلام المخاض سومان نوري (26 عاما) أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية من دبي إلى برمنجهام، ووضعت مولودتها عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 10 آلاف متر في المجال الجوي الكويتي".

وأضاف البيان: "الأم وطفلتها التي سميت (هافا) بصحة جيدة".

وتابع: "الطائرة التي كان على متنها مواطنون أفغان عملوا مع بريطانيا في أفغانستان هبطت في الكويت في إجراء احترازي، لكنها واصلت رحلتها إلى وجهتها في وقت لاحق".

رحلة إجلاء متجهة لبريطانيا سيدة أفغانية ولادة طفل أفغانستان آلام المخاض الخطوط الجوية التركية

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