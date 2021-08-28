بريطانيا تسجل 32406 إصابات بكورونا

أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 32406 إصابات جديدة بكوفيد- 19، اليوم السبت، بانخفاض عن العدد المسجل يوم الجمعة والبالغ 38046 بينما تم تسجيل 133 وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة بالمرض.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، عن تسجيل 100 حالة وفاة، و38 ألفًا و46 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 132 ألفًا و243 حالة، بحسب إحصاء وزارة الصحة، بينما يقدرها مكتب الإحصاءات الوطنية بـ155 ألفًا و465 حالة.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 6 ملايين و666 ألفًا و399 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.