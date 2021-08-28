السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودية: ندعم استقرار العراق ووحده أراضيه

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي" فيصل بن فرحان" اليوم السبت، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد:  يجب رفع مستوى التنسيق بين دول المنطقة، ودعم استقرار العراق ووحدة أراضيه.

وأضاف: نواصل التنسيق مع العراق وشركائنا لمواجهة التطرف، ونثمن دور الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن استقرار الأمن في العراق يسهم في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن العراق تمكن من التغلب على معظم التحديات التي واجهته، وتخطي الصعاب ومنها هجمات الجماعات الإرهابية.

وقال الصباح، في كلمته اليوم السبت، خلال مشاركته في أعمال قمة التعاون والشراكة بالعاصمة العراقية بغداد: "نؤكد على سيادة العراق واستقراره وعدم التدخل في شؤونه"، مطالبًا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العراقية.

وثمَّن رئيس الوزراء الكويتي، تعاون العراق في إغلاق ملف المفقودين والأرشيف الوطني، مؤكدًا أن العلاقات مع العراق تسير بثقة وبكافة المجالات.

وأوضح الصباح، أن العراق مقبل على مرحلة سياسية محورية في تاريخه في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أن استقرار العراق يعزز فرص تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وصرح رئيس وزراء الكويت، بأن العراق أحد الركائز الأمنية والاقتصادية الهامة في المنطقة، مضيفًا: "منطقتنا لن تنعم بالاستقرار طالما العراق يفتقده".

واعتبر رئيس الوزراء الكويتي، أن مؤتمر بغداد يأتي في وقت دقيق بالمنطقة، مجددًا التزام بلاده بمساندة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

وتابع الصباح: "علاقاتنا مع العراق تسير بخطى ثابتة وتستهدف تعزيز الأواصر والاتفاقيات الثنائية".

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت وزير خارجية السعودية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

وعقد رئيس الوزراء الكويتي، على هامش مؤتمر بغداد، صباح اليوم، مجموعة من اللقاءات مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين في أعمال المؤتمر ومن بينهم؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العراق قمة بغداد اجتماع الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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