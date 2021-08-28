السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تدين تصريحات بايدن عن خطة أمريكية حال فشل المفاوضات النووية

بايدن
بايدن

أدان مسؤول أمني إيراني كبير اليوم السبت ، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة واشنطن حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
 وأدلى بايدن بهذه التصريحات يوم أمس الجمعة بعد عقد اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت في البيت الأبيض.

وإسرائيل وإيران خصمان إقليميان، ويريد بينيت أن يتخذ بايدن موقفا متشددا في المناقشات في طهران.
وقال الرئيس بايدن إنه يضع "الدبلوماسية أولاً" بينما يحاول الحد من طموحات إيران النووية ، لكن بايدن أخبر بينيت أنه قد يسلك طريقا آخر إذا لم تسفر المفاوضات التي استمرت لأشهر في فيينا في النهاية عن أي شيء.
وقال بايدن "نضع الدبلوماسية أولا ونرى إلى أين تقودنا ولكن إذا اخفقت الدبلوماسية ، فإننا مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى".
وقال الجنرال الإيراني علي شمخاني ، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، إن كلمات بايدن ترقى إلى مستوى "التهديد غير القانوني".
وكتب شمخاني على تويتر: استخدم بايدن مصطلح "خيارات أخرى" ومن الواضح أن
هذا تهديد غير قانوني ضد دولة أخرى.
وقال إنه لذلك، ستدرس إيران أيضًا "خياراتها الأخرى" فيما يتعلق بالولايات المتحدة.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 40 عاما.

بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا في عام 2013 ، حاول هو ونظيره الأمريكي آنذاك باراك أوباما التوصل إلى حل وسط في النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
 وتم التوصل إلى اتفاق مع قوى عالمية أخرى في فيينا في عام 2015 ، لكن دونالد ترامب الذي خلف أوباما انسحب من الاتفاق في عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك ، فرض ترامب عقوبات صارمة على إيران الغنية بالنفط مما دفعها إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
ومنذ عام 2019 ، لم تعد إيران متمسكة بالتزاماتها الفنية بموجب اتفاق فيينا النووي ، مع قلق الخبراء من أنها قد تقترب أكثر من إنتاج سلاح نووي.

وتجري محاولات وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران لإنقاذ الاتفاق النووي في فيينا منذ أبريل الماضي.
ومع ذلك، تم تعليق المحادثات منذ شهرين مع انتقال الرئاسة الإيرانية من روحاني المعتدل إلى المتشدد إبراهيم رئيسي.

إيران الرئيس الامريكي البرنامج النووي الإيراني جو بايدن البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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