بعد تحرير 750 مخالفة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن ارتداء الكمامة

تواصل وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنظمات المعنية بالدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية بجانب القرارات التي اتخذتها الوزارات بتطعيم العاملين بها، وفي ذلك السياق ترصد “الدستور” العقوبة القانونية للامتناع عن ارتداء الكمامة.

كشف الخبير القانوني حسن يوسف عن العقوبة القانونية لمن يخالف القوانين ويمتنع عن ارتداء الكمامة، وقال حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العقوبة القانونية لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة ويساهم في انتشار الفيروس غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة عدم ارتداء الكمامات من العاملين والمترددين على الأماكن المزدحمة والأسواق والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعية والخاصة، وذلك ضمن جهود الدولة في إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

- كورونا اليوم

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 329 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237385 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه اليوم السبت، تم تسجيل 234 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

-الداخلية تحرر 750 مخالفة في 24 ساعة

وأسفرت اليوم جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9252 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9192 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 60 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 750 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 229 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1295 نَرْجيلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.