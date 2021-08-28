إحالة عامل وربة منزل للجنايات بتهمة قتل زوج الثانية للتمكن من الزواج بمنشأة القناطر

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عامل بمزرعة وربة منزل، للمحاكمة أمام الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل زوج الثانية للتمكن من الزواج بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

جاء في قرار الإحالة: إنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.أ" 24 سنة - عامل بمزرعة، و" ف.ش" ۲۲ سنة - ربة منزل، لأنهما في يوم 25 فبراير 2021، بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، المتهم الأول قتل عمدا المجنى عليه "عمر.ص"مع سبق الإصرار والترصد، أنه وعلى إثر علاقة عاطفية جمعت بين المتهمين ورغبتهما في الزواج اتفقا على الخلاص منه، وتوجه المتهم لمسكنه مستغلا قرابته مدعيا أنه يعاني من حالة إعياء طالبا منه ترك باب مسکنه مفتوحة ومكث بالمسكن حتى توجه المجني عليه لفراش نومه وتحين لحظة ثبوته نوما وما أن حانت فرصته هذه وظفر به حتى قام بالتقاط أداة (حجارة زراعية) وانهال عليه ضربا باستخدمها قاصدة من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة في القضية رقم 2484 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر والمقيدة برقم ۱۹۸۱ لسنة ۲۰۲۱ کلي شمال الجيزة، أنه قد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان المار بيانهما وضع النيران عمدا في المسكن المملوك للمجني عليه محل سكن المتوفى وذلك بأن قام بإلقاء مادة معجلة للاشتعال (کیرورسين) بداخله واشعل النيران به.

وأشار قرار الإحالة أنه أحرز أدوات (حجارة زراعية، كيروسين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة الثانية اشتركت بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب جريمة قتل المجني عليه موضوع الاتهام الأول وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض.