4.3 مليون متردد على منصة «مودة» للحد من الطلاق

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المترددين على المنصة الرقمية لمودة للحفاظ على كيان الأسرة بلغ حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري 4.3 مليون زيارة شاب وفتاة.

وأوضحت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع “مودة” للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، أن البرنامج يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق.

وأكدت فارس في تصريحات لـ"الدستور"، أن البرنامج يُنفذ تدريبات تفاعلية للشباب في مختلف التجمعات؛ الجامعات، معسكرات التجنيد، الهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما يستهدف مكلفات الخدمة العامة، حيث تم تدريب 17 ألف من مكلفي الخدمة في 25 محافظة على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهيلهم لتكوين أسرة وجازيتهم للزواج.

وأشارت إلى أنه بدأ تدريب أعضاء هيئة داخل الجامعات المصرية استعدادا للعام الدراسي القادم 2021 2022، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة "مودة" كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

وبدأ المشروع أيضاً في سبتمبر 2020، حيث استهدف المخطوبين والمتزوجين حديثاً وتصميم تدريبات متخصصة تستهدف تدريب طرفي العلاقة معاً، كما يتم توفير المحتوى التدريبي للمشروع على المنصة الرقمية والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2019.

وتستند كافة التدريبات إلى محتوى علمي تم تطويره من قِبَل مجموعة من الخُبراء وبالتعاون مع صندوق الأُمم المتحدة للسكان، وهناك محور كامل داخل المحتوى يتناول مختلف موضوعات الصحة الإنجابية.