الطماطم بين 2-4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات اليوم

تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور "للجملة" اليوم السبت، حيث انخفاضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10-22 جنيها للكيلو، والبطاطس بين 3-6.5 جنيه للكيلو.



سعر الطماطم من 2 : 4,5 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3 :6.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2.5 : 6 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 3 : 5.5 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 10 : 22 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

أسعار الباذنجان

سعر الباذنجان بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل

سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 7 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

أسعار الخيار

سعر الخيار صوب من 3 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الخضراوات

سعر الملوخية من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 18 : 22 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيه للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

سعر القلقاس من 5 : 8 جنيه للكيلو.