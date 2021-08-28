السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم بين 2-4.5 جنيه.. أسعار الخضراوات اليوم

خضروات
خضروات

تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور "للجملة" اليوم السبت، حيث انخفاضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 10-22 جنيها للكيلو، والبطاطس بين 3-6.5 جنيه للكيلو.


سعر الطماطم من 2 : 4,5 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3 :6.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2.5 : 6 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش من 3 : 5.5 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 10 : 22 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

أسعار الباذنجان
سعر الباذنجان بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل
سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 7 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

أسعار الخيار
سعر الخيار صوب من 3 : 6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الخضراوات
سعر الملوخية من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 18 : 22 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الورق عنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيه للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

سعر القلقاس من 5 : 8 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات سوق العبور اسعار البطاطس سعر الطماطم سعر البطاطس سعر البصل سعر الكوسة سعر الجزر أسعار الباذنجان الخضراوات انخفاض أسعار الباذنجان اليوم السبت سعر الورق عنب بلدى سوق العبور اليوم فاصوليا فلفل رومي سعر الورق عنب بناتى اسعار الفاصوليا سعر الملوخية سعر الخيار أسعار الطماطم سعر الثوم سعر الباذنجان البامية خضراوات البطاطس اسعار الخيار أسعار الفلفل أسعار الخضراوات سعر القرنبيط

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