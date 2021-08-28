رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نشب مشاهدة يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ فتح باب تقديم التظلمات عقب إعلان نتيجة طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم وموعد الإعلان عنه إلكترونيا.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة طلبات الطعن عن درجات المواد الدراسية التي يشك الطالب فيها وبشكل مجاني ولا يوجد قيود على عدد المواد الدراسية المطعون عليها وخصصت الوزارة الرقم 19368 للرد على كافة استفسارات الطلاب الخاصة بـ خطوات تقديم التظلم والتي تمت خلال الفترة من 21 – 26 أغسطس حيث يتم الإعلان عن النتيجة عبر نفس موقع التقديم يأتي الخطة الإلكترونية التي اتبعتها الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي حصد ملايين من الأرواح خلال فترة زمنية وجيزة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوي 2021

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام عن نتيجة الطعون على المواد الدراسية التي تظلموا فيها من خلال إتباع هذه الخطوات:-

تسجيل الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للتظلمات من خلال هذا الرابط (من هنا).

تسجيل بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...).

تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).

تحديد المواد الدراسية المطعون على نتيجتها.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور نتيجة التظلم المقدم بالتفصيل في كافة المواد الدراسية المتظلم عليها.

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موعد الإعلان عن نتيجة تظلم مواد الثانوية العامة 2021

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وموعد الإعلان عن نتيجة التظلمات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث يستمر إرسال نتائج الفحوصات بجميع المواد الدراسية حتى يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر المقبل، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد ليتمكن الطالب المتظلم على النتيجة في التحويل للكلية التي يرغب فيها في حالة ظهور درجات له في التظلم.