الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجراء هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيُجرى جولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات.

وقال شوقي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "انتظروا لقاء هام مع الدكتور رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى  أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني".

وأضاف وزير التعليم، “لا تستمعوا إلى أي أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة”.

وشدد شوقي، قائلًا: "وقد أردنا ان يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية وسوف ننشر الفيديو الكامل خلال الـ48 ساعة القادمة أو أقل من هذا بإذن الله".

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استقبال 107 ألف تظلم في 553 ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصرًا حتى الآن.

وأكد خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، أن الباب مفتوح لمدة أسبوع لتلقي التظلمات. 

وشدد الوزير، أنه يسعد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرد على أى مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم وليس السوشيال ميديا أو الإعلام أو الرسائل الخاصة.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة نصائح لطلبة وطالبات الثانوية، قبل التقدم لعمل طلبات تظلم من نتائجهم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن النصائح والخطوات الواجب مراعاتها عند التقدم بالتظلم تتضمن:

1- عدم ســداد أية رســـوم (التظلم مجاني).

 2- لا توجد قيود على عــدد المـــواد المتظلم منها.

 3- مدة التظلم إسبوع يبــدأ من السبت 21 حتى الخميس 26 أغسطس.

 4- يتــم تحديد (المادة أو المواد) المتظلم منهـــا.

5- لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد إنتهاء عملية التسجيل.

 6- برجاء متابعة الموقع بعد التسجيــل للإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأعلنت الوزارة، الرابط الإلكتروني لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، ويستمر لمدة أسبوع على أن ترسل نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويمكن للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات الدخول عبر الرابط التالي: 

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2yjezs5KQ5YEWdf-rcBQpjNjFNrSkZk_SNVoYrdrjWDnMrfun0vYZkwzA

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدوياً إذا تطلب الأمر.

وأضاف الوزير، أن الطالب سيتسلم نتيجة الفحص إلكترونيًا، موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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