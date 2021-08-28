السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء العراق يستقبل أمير قطر بمطار بغداد

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أمير قطر تميم بن حمد الي وصل للعراق للمشاركة في مؤتمر بغداد اليوم السبت.

وقال الرئيس العراقي برهام صالح، صباح اليوم، إنه على جميع الأطراف احترام سيادة العراق لضمان استقرار المنطقة.

وأضاف «صالح» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للشراكة الذي يبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة: “أنه أمامنا العديد من التحديات سنتجاوزها بدعم دول المنطقة ودول غربية”، مشيرًا إلى تقديره دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب.

من جهته، أكد ماكرون مواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "واجهنا الإرهاب وسنستمر بذلك لأنه ما زالت هناك خلايا متطرفة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رحب أمس الجمعة، بالرئيس الفرنسي،ماكرون، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد،  وثمن الدعم الفرنسي للعراق والجيش العراقي، مشيراً بالقول: "نتطلع لشراكة فرنسا في مجالات عدة أهمها الطاقة".

وقال ماكرون إن تنظيم داعش هزم على الأرض بسبب شجاعة العراقيين، مضيفاً بالقول: "ملتزمون بالشراكة مع الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب"، مشدداً على أن شعوب المنطقة عانت الكثير من الحروب.

كما دعا ماكرون من بغداد إلى "عدم خفض الحذر" ضد تنظيم داعش "الذي لا يزال يشكل تهديداً"، وأضاف أن بلاده عملت على تمويل مشاريع تنموية في العراق لإعادة بناء البنية التحتية.

ووصل ماكرون، الجمعة، إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي.

كما من المتوقع أن يزور ماكرون مدينة أربيل، يوم الأحد، ومحافظة نينوى التي تعرضت لدمار كبير من قبل داعش. وهي ثاني زيارة للرئيس الفرنسي إلى العراق خلال أقل من عام.

وتحمل هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الفرنسي ماكرون، أبعاداً مهمة للغاية في وقت يشهد عودة الإرهاب في مناطق عديدة من العالم، كذلك يشكل استقرار العراق الهم الأكبر لدول جوار العراق والعالم، كما يشكل العراق بلدا محوريا للاستقرار في الشرق الأوسط.

أمير قطر تميم بن حمد العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بغداد القمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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