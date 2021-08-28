تأهيل وتبطين 2355 كيلو متر من الترع لترشيد استهلاك المياه 

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



يأتى تنفيذ المشروع ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها أكثر من مرة وإحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه.



وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم، اليوم السبت، الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2355،569 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 6،649 كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية.



وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين ، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

كما أكد غانم لـ"الدستور"، أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى.

وأشار غانم إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار على جسور الترع.



يتضمن المشروع تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى 20 محافظة.

