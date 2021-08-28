السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمسية شعرية وورشة فنية..

فعاليات المسرح المتنقل بقرية في كوم أمبو ضمن «حياة كريمة»

فعاليات اليوم الثانى
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو. 

وذلك من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى. 

received_833345663991495
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل 

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى محاضرة بعنوان "النظافة فى الأمثال الشعبية" ألقتها ريهام منصور، التي أشارت إلى أن النظافة عقيدة في أذهاننا منذ قديم الأذل لوقاية أنفسنا من الأمراض والمحافظة على صحتنا، والنظافة تأخذ أشكال متعددة متمثلة في "نظافة الجسم، النظافة المنزلية، النظافة المهنية" ممارسات النظافة الصحية تختلف إختلافًا كبيرًا باختلاف الثقافات، وأن أهداف النظافة الشخصية هي المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض مما يساعد الفرد على تكوين علاقات وصداقات اجتماعية، فالنظافة لها أثر كبير على سعادة الإنسان وشعوره بالراحة والهدوء النفسي، ولأهمية النظافة ضربت الكثير من الأمثال والعبر عنها ومن بين هذه الأمثال "اترك المكان كما تحب إن تراه"، ويجب إدراك أن النظافة تنعكس على حياة الفرد والمجتمع بشكل مباشر.

received_439126407311154
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل 

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى بقصيدة "لغتى، يامصر"، هارون حسن بقصيدة "سدود على طريق الشوق"، عرض مسرح عرائس حكاية "مسعدة وكورونا" تحريك عرائس مسكات موسى محمد وأميرة موسى، نور الحسيني، محمود عبد الرسول، واكتشاف مواهب من أطفال القرية فى "الغناء و شعر النميم". 

received_154163900113438
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل 

كما تم إقامة معرض لإصدارات الهيئة، إلى جانب تنظيم ورشة فنية لاعادة تدوير المخلفات من "ورق الجرائد" للفنانة ولاء حسين باستخدام الجرائد لعمل "سله، شيالة".

وفي الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو مجموعة من الأغانى "هلت ليالى، رجالة ولادك، ياحبيبتى يامصر، طوبة فوق طوبة".

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل
أسوان معرض أمسية قصر ثقافة قصور الثقافة كوم امبو المبادرة الرئاسية الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

الرئيس السيسى يصل إلى العراق للمشاركة فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب