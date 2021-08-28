فعاليات المسرح المتنقل بقرية في كوم أمبو ضمن «حياة كريمة»

أمسية شعرية وورشة فنية..

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، و برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو.

وذلك من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى.

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى محاضرة بعنوان "النظافة فى الأمثال الشعبية" ألقتها ريهام منصور، التي أشارت إلى أن النظافة عقيدة في أذهاننا منذ قديم الأذل لوقاية أنفسنا من الأمراض والمحافظة على صحتنا، والنظافة تأخذ أشكال متعددة متمثلة في "نظافة الجسم، النظافة المنزلية، النظافة المهنية" ممارسات النظافة الصحية تختلف إختلافًا كبيرًا باختلاف الثقافات، وأن أهداف النظافة الشخصية هي المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض مما يساعد الفرد على تكوين علاقات وصداقات اجتماعية، فالنظافة لها أثر كبير على سعادة الإنسان وشعوره بالراحة والهدوء النفسي، ولأهمية النظافة ضربت الكثير من الأمثال والعبر عنها ومن بين هذه الأمثال "اترك المكان كما تحب إن تراه"، ويجب إدراك أن النظافة تنعكس على حياة الفرد والمجتمع بشكل مباشر.

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى بقصيدة "لغتى، يامصر"، هارون حسن بقصيدة "سدود على طريق الشوق"، عرض مسرح عرائس حكاية "مسعدة وكورونا" تحريك عرائس مسكات موسى محمد وأميرة موسى، نور الحسيني، محمود عبد الرسول، واكتشاف مواهب من أطفال القرية فى "الغناء و شعر النميم".

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

كما تم إقامة معرض لإصدارات الهيئة، إلى جانب تنظيم ورشة فنية لاعادة تدوير المخلفات من "ورق الجرائد" للفنانة ولاء حسين باستخدام الجرائد لعمل "سله، شيالة".

وفي الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو مجموعة من الأغانى "هلت ليالى، رجالة ولادك، ياحبيبتى يامصر، طوبة فوق طوبة".

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل

فعاليات اليوم الثانى للمسرح المتنقل