محمد حماقى يستقبل اللاعب الأوليمبى أحمد الجندى على مسرح حفله بالعلمين الجديدة

فاجئ النجم محمد حماقي جمهوره خلال حفله الغنائي المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بتهنئة اللاعب الأوليمبي أحمد الجندي لاعبي المنتخب الوطنى في الخماسي الحديث، والذي احتل المركز الخامس في منافسات سباحة الخماسي الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة.

وقام حماقي بتهنئة اللاعب أحمد الجندي وسط جمهوره في لفتة تشجيعية منه لحصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة.

وتغنى حماقي بعدها بالأغنية الوطنية "أم الدنيا" وسط أجواء وطنية.



واحتل أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى في الخماسي الحديث، المركز الخامس في منافسات سباحة الخماسي الحديث بزمن 1:57.13 دقيقة، ليحتل المركز 13 في الترتيب العام لنهائي الخماسي الحديث برصيد 524 نقطة بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وبدأ حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط شو بالألعاب النارية، ويحتفل محمد حماقي بطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "يا فاتني" .



ونفذت جميع تذاكر الحفل على 4 فئات وجاء سعر الفئة الأولى من الحفل والتي نفدت بالكامل بسعر 1000 جنيه مصري، فيما جاءت الفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 400 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني”، الذي طرح عددًا منها الأيام الماضية، بالإضافة إلى أغنياته القديمة، ومنها: “نفسى أبقى جنبه”، وقدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار"، " كان وكان" ، "واحدة واحدة" وغيرها من الأغنيات.

وأعلن محمد حماقي عن إحيائه حفلًا جديدًا من المقرر إقامته يوم 28 أغسطس الجاري داخل إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، ويأتي هذا الحفل في اليوم التالي من حفله الأول بمدينة العلمين الجديدة.

ألبوم محمد حماقي الجديد

وطرح الخميس الماضي النجم محمد حماقى أغنية “تك” ثالث أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “يا فاتني”، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي توما.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، والذي طرح منه أغنيتين حتى الآن، كل من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.