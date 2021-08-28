وزير الخارجية القطرى ونظيره الأمريكى يبحثان التطورات فى أفغانستان

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مساء الجمعة، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان.

يأتي ذلك فيما وصلت إلى مطار "بينيتو خواريز" الدولي في مكسيكو سيتي، أول طائرة قطرية تحمل مجموعة من الأفغان إلى المكسيك، بعد أن استضافتهم دولة قطر لعدة أيام ضمن 40 ألف شخص أجلتهم إلى أراضيها قبل أن يكملوا طريقهم إلى وجهاتهم النهائية.

وكان في استقبال الطائرة وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو ابرارد، ونائبة وزير الخارجية كارمن مورينو، وسفير دولة قطر لدى المكسيك محمد بن جاسم الكواري.

وفي وقتٍ سابق، تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا الجمعة، من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف الناتو، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاتصال مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي هذا الإطار أعرب الأمين العام للناتو عن شكره لأمير قطر على جهود بلاده في إجلاء أعضاء حلف الناتو وعائلاتهم من كابول، وأكد الجانبان على أهمية الانتقال السلمي للسلطة بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني.

يأتي ذلك فيما أعلنت قطر أنها تعمل بشكل متواصل وحثيث مع شركائها الدوليين على إجلاء المدنيين الأفغان ومواطني الدول الصديقة والصحفيين من الأراضي الأفغانية عبر توفير عبور آمن إلى المطار، ومن ثم نقلهم إلى الدوحة عبر رحلات خاصة تنظمها دولة قطر.