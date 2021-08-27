استعدادات مكثفة لحفل الأوبرا غدًا بمركز ساحل سليم بأسيوط (صور)

تشهد مدرسة الثانوية الصناعية بقرية المطمر بمركز ساحل سليم بأسيوط استعدادات مكثفة لإقامة حفل الأوبرا المصرية والذي سيقام غداً السبت ضمن مبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جانب من الاستعدادات



وكشف ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، أن حفل الأوبرا المصرية سيشهد حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأضاف مكاوي إنه تم تركيب المسرح الكبير ومراجعة كافة استعدادات الاضاءة والصوت والمقاعد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح مكاوي إن الحفل سوف يبدأ بتفقد معرض نتائج الورش الفنية التابعة لثقافة أسيوط ثم عرض فني لفرقة دار الأوبرا المصرية ثم عرض فيلم تسجيلي عن فاعليات مبادرة حياة كريمة.

جانب من الاستعدادات



وناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

جانب من الاستعدادات