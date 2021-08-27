«ديلي ميل» تحذر من دواء لمرض السكري

سُحبت مجموعة من أدوية السكري الشائعة بعد أن تبين أنها تحتوي على مادة كيميائية تسبب السرطان، حيث طُلب من الصيدليات التي تخزن الدواء المذكور وهو محلول فموي معروف باسم "الميتفورمين" - أن تسحبه بعد العثور على مستويات "غير مقبولة" من "نيتروسودي ميثيل أمين".

المادة الكيميائية "نيتروسودي ميثيل أمين"، هي مادة مسرطنة معروفة كانت تستخدم في الإنتاج التجاري لوقود الصواريخ، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتم إيقاف استخدام هذه المادة بعد العثور على مستويات عالية غير معتادة من المركب في عينات الهواء والماء والتربة التي تم جمعها بالقرب من مصانع التصنيع.

وقالت هيئة الرقابة الطبية البريطانية إن هذه الخطوة كانت احترازية بحتة ولا يوجد دليل على أنها تسببت في أي ضرر للمرضى.

وحثت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانيين على عدم التوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبيب عام لأن التوقف المفاجئ يمثل مخاطرة.

« الميتفورمين هو الأكثر تداولا بين أدوية السكري»

وقال المسؤولون إن الدفعة المتضررة تحتوي على 10000 زجاجة 150 مل من "هيدروكلوريد الميتفورمين" العام والتي تم توزيعها لأول مرة في ديسمبر.

ووفقًا لتقارير المنشورة تتم كتابة حوالي 20 مليون وصفة طبية للميتفورمين كل عام ، والأكثر شيوعًا في شكل أقراص، حيث يُعطى بشكل أساسي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لإبطاء تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الدم.

داء السكري من النوع الأول هو رد فعل مناعي ذاتي يهاجم الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وينتج عن عوامل وراثية أو عوامل بيئية، حيث يحدث النوع 2 عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين ويرتبط بالوراثة والنظام الغذائي.

وفي العام الماضي ، تم العثور على عدد من الأشكال العامة لعقار Zantac الشهير للحموضة المعوية تحتوي على مستويات غير مقبولة من نفس المادة المسرطنة.

ويخشى مسؤولو الصحة من أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان لدى البشر لأنه سام لبعض الإنزيمات في الجسم والحمض النووي، مما قد يؤدي إلى طفرات مسببة للسرطان.