بعد إخلاء سكان جبال الألب.. مخاوف من حريق مماثل فى لوس أنجلوس

استمرت حرائق الغابات الامريكية التي تحركها الرياح في التقدم نحو بحيرة تاهو، مما أدى إلى غرق منطقة جبال الألب والموقع السياحي في طبقة صفراء قاتلة من الدخان، حيث كان أكثر من ١٤ ألف من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء كاليفورنيا، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مسئولون إنه مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وتحول الرياح، نما حريق كالدور، الذي أصبح الأولوية القصوى في البلاد ولموارد مكافحة الحرائق إلى أكثر من 213 ميلاً مربعاً (551 كيلومتراً مربعاً) جنوب غرب البحيرة، لكن الاحتواء ظل عند 12٪.

وصدرت أوامر وتحذيرات جديدة بالإخلاء صباح أمس الخميس في مقاطعتي إلدورادو وألبين حيث اقتربت النيران من المجتمعات القريبة من بحيرة جبال الألب الشهيرة، تم تحذير السكان في كريسماس فالي، وهو حي في ساوث ليك تاهو ، من الاستعداد للذهاب لأي مكان.

وكان الدخان يلطخ السماء الزرقاء عادة فوق بحيرة جبال الألب على حدود كاليفورنيا-نيفادا ، لكن مستوى التلوث صباح الخميس انخفض إلى "غير صحي" ، بانخفاض مستويين من الشدة خلال 24 ساعة قبل ذلك عندما كان "خطيرًا" ، وفقًا لشركة طيران الولايات المتحدة ومؤشر الجودة.