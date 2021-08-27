الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد إخلاء سكان جبال الألب.. مخاوف من حريق مماثل فى لوس أنجلوس

الدخان يغطي منطقة
الدخان يغطي منطقة جبال الالب الامريكية

استمرت حرائق الغابات الامريكية التي تحركها الرياح في التقدم نحو بحيرة تاهو، مما أدى إلى غرق منطقة جبال الألب والموقع السياحي في طبقة صفراء قاتلة من الدخان، حيث كان أكثر من ١٤ ألف من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في جميع أنحاء كاليفورنيا، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال مسئولون إنه مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وتحول الرياح، نما حريق كالدور، الذي أصبح الأولوية القصوى في البلاد ولموارد مكافحة الحرائق إلى أكثر من 213 ميلاً مربعاً (551 كيلومتراً مربعاً) جنوب غرب البحيرة، لكن الاحتواء ظل عند 12٪.
وصدرت أوامر وتحذيرات جديدة بالإخلاء صباح أمس الخميس في مقاطعتي إلدورادو وألبين حيث اقتربت النيران من المجتمعات القريبة من بحيرة جبال الألب الشهيرة، تم تحذير السكان في كريسماس فالي، وهو حي في ساوث ليك تاهو ، من الاستعداد للذهاب لأي مكان.
وكان الدخان يلطخ السماء الزرقاء عادة فوق بحيرة جبال الألب على حدود كاليفورنيا-نيفادا ، لكن مستوى التلوث صباح الخميس انخفض إلى "غير صحي" ، بانخفاض مستويين من الشدة خلال 24 ساعة قبل ذلك عندما كان "خطيرًا" ، وفقًا لشركة طيران الولايات المتحدة ومؤشر الجودة.

جبال الالب حريق كالدور لوس أنجلوس السكان رجال الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

«صوت المعركة».. أبرز المعلومات عن الإعلامي حمدي الكنيسي

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا