الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق مُسن في أحد شواطئ بورسعيد

غرق
غرق

استقبل مستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة رجل مسن، وذلك نتيجة الغرق على شاطئ بورسعيد.

تبين أن الجثة لشخص يدعى أشرف مصطفى السيد سالم، ويبلغ من العمر 55 عاماً، وتم العثور عليها  خلف نادي الأبطال، بنطاق شاطئ غرب بورسعيد.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

قام فريق من النيابة العامة بمناظرة جثة الغريق، والتي تم التحفظ عليها في مشرحة مستشفى الزهور المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات التصريح بالدفن.

استقبل مستشفى الصحي الشامل الإسعاف

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