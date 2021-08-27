«لا للإرهاب والعنف».. إدانات عربية ودولية لتفجيرى مطار كابول

إدانات عربية ودولية واسعة، أعربت عنها العديد من الدول عقب الانفجارين اللذين وقعا أمس الخميس، في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، فضلًا عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي.

مصر

وفي هذا الصدد، أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى ذوي كافة الضحايا الأفغان والأمريكيين الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين».

وأضافت: «تؤكد مصر مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها».

السعودية

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، كما جددت التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

الإمارات

بدورها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

البحرين

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية البحرينية، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط مطار كابول بأفغانستان، واصفةً ذلك بأنه عمل إرهابي آثم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، فيما أعربت عن تطلعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان.

قطر

يأتي ذلك فيما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

العراق

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف، في بيانٍ صحفي، موقف العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، خاصة أن العراق واجه التكفير والتطرف بكل أشكاله، مشددًا على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات، معربًا عن خالص المواساة للشعب الأفغاني وعائلات الضحايا.

الأردن

من جهته، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «ندين العمل الإجرامي الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي في كابول، ونقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا.. لا بد من حشد الجهد الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان والتصدي للإرهابيين».

الكويت

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول، مشددة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والداعي لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها.

التعاون الإسلامي

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، الموقف المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته.

التعاون الخليجي

من جهته، أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط مطار كابول.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، رفض دول المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

الأزهر الشريف

كذلك أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول، وأكد الأزهر دعمه الكامل للشعب الأفغاني الشقيق في مصابه الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يرزق هذا الشعب المظلوم الأمن والأمان، وأن يمن عليه بالسكينة والاستقرار، وأن يجنب أفغانستان كل مكروه وسوء.

روسيا

وعلى الصعيد الدولي، أدانت روسيا التفجيرات التي وقعت بمطار كابول، فيما أكدت أن وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان يضاعف المخاطر والتوتر هناك.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف القول: "إننا ندين بقوة هذه الهجمات الإرهابية"، معربًا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف أن هذه الهجمات: "أكدت توقعاتنا بأن الجماعات الإرهابية وخاصة ما يسمى تنظيم "داعش" ستستغل حالة الفوضى السائدة في أفغانستان".

قبرص

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في بيانٍ أوردته صحيفة «سايبرس ميل» القبرصية، اليوم، أنها تدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مطار كابول، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأبرياء وهؤلاء الذين حاولوا مساعدتهم.

بولندا

من جانبه، أدان الرئيس البولندي أندجي دودا، بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت خارج بوابات مطار كابول في أفغانستان.

وكتب دودا - في تغريدة عبر موقع التدوينات "تويتر" نقلها راديو "بولندا": "إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة على مطار كابول التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من بينهم جنود بالجيش الأمريكي.. صلواتي لعائلات الضحايا من هذا العمل الجبان".

كوريا الجنوبية

يأتي ذلك فيما أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، التفجيرين الانتحاريين، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية تشوي سونغ-سام - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن الحكومة الكورية تستنكر التفجيرين معربة عن قلقها العميق من وقوع العديد من الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الكورية أن كوريا الجنوبية تجدد موقفها الثابت بأن الإرهاب لا يمكن تبريره لأي سبب من الأسباب، وستشارك بنشاط في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.