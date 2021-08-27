32 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

سجلت لجنة الصحة الصينية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 32 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في الصين 94 ألفا و765 إصابة.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الجمعة، - أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 4 آلاف و636 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 88 ألفا و698 حالة.

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الصحة الصينية، أن تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين تحت السيطرة، وأن المناطق متوسطة ومرتفعة الخطورة انخفضت إلى 38 منطقة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للوقاية من الحالات الوافدة وسد الثغرات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.