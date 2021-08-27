«القوى العاملة» تصرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

قالت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش على 155 منشأة، وإعادة التفتيش على 156 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 26 مذكرة غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 30 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 10 شكاوى منهم، وشكوى منها مستوفاة، و22 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، حيث قامت المديرية بصرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي مليون و547 ألف جنيه لـ1547 عاملاً مسجلا بالمديرية، فضلاً عن صرف منحة مولود جديد لعامل.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة (التفصيل والحياكة) استفاد منها 10 متدربات، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، وتم تنفيذ دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية ابو عياد مركز كفر سعد.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 207 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

وكانت المديرية، قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً خلال شهر يونية الماضي، بصرف منح بلغت 14 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ3 عمال من المسجلين بالمنظومة بواقع 2 منحة مولود ، ومنحة وفاة عامل، وتم تسليم 300 بوليصة تأمين على الحياة لصيادين من أبناء المحافظة، و320 بوليصة للعمالة غير المنتظمة المسجلين.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتنفيذ 4 دورات تدريبية على مهن (التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وكهرباء الإلكترونيات) استفاد منها 39 متدربا، بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، ويتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.