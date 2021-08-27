الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالى»: إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الأحد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية إن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد المقبل، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق، ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وأضاف مكتب التنسيق أن النتائج ستتاح للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكانت قد بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة السبت الماضي وفقا للحد الأدنى التالي:

- الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر لعدد طلاب 16293

- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021، والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق. 

 

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وائل لطفي

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