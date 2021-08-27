الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 750 حالة إشغال في حملات بأسوان (صور)

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات

واصلت الحملات المكبرة المفاجئة في الفترة المسائية والصباحية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهادفة لتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية الداخلية من الإشغالات والباعة الجائلين بما يساهم فى تحقيق السيولة المطلوبة للمشاة والمركبات.

وفى هذا الإطار تم تنظيم العديد من الحملات التى شارك فيها مجموعة من القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمعاونة ضباط وأفراد شرطة المرافق ومديرية الأمن.

وأسفرت جهود هذه الحملات المسائية والصباحية فى إزالة 750 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 ستاند و6 ثلاجات، بجانب 18 سجادة و17 فترينة و5 تربيزات و15 كرسى ، بالإضافة إلى 4 أسطوانات بوتاجاز كبير وصغير، و10 تندة "شمسية" مخالفة، فضلاً عن تجرير العديد من محاضر إشغال الطريق العام وذلك بشوارع السوق السياحى والمطار والحدادين والسودانية وشرق البندر وغيرها من الشوارع الجانبية. 

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات
أسوان الداخلية الاسواق حملات محافظ أسوان دير الإشغالات الطريق العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها