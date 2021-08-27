إزالة 750 حالة إشغال في حملات بأسوان (صور)

واصلت الحملات المكبرة المفاجئة في الفترة المسائية والصباحية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهادفة لتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية الداخلية من الإشغالات والباعة الجائلين بما يساهم فى تحقيق السيولة المطلوبة للمشاة والمركبات.

وفى هذا الإطار تم تنظيم العديد من الحملات التى شارك فيها مجموعة من القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمعاونة ضباط وأفراد شرطة المرافق ومديرية الأمن.

وأسفرت جهود هذه الحملات المسائية والصباحية فى إزالة 750 حالة إشغال، مع رفع ومصادرة 20 ستاند و6 ثلاجات، بجانب 18 سجادة و17 فترينة و5 تربيزات و15 كرسى ، بالإضافة إلى 4 أسطوانات بوتاجاز كبير وصغير، و10 تندة "شمسية" مخالفة، فضلاً عن تجرير العديد من محاضر إشغال الطريق العام وذلك بشوارع السوق السياحى والمطار والحدادين والسودانية وشرق البندر وغيرها من الشوارع الجانبية.

حملات رفع الإشغالات

حملات رفع الإشغالات