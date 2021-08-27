«البنتاجون» يعلن استمرار مهمة الإجلاء من كابول

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة، إنه رغم المأساة التي حدثت نتيجة التفجيرين الانتحاريين في العاصمة الأفغانية كابول؛ فإن مهمة الإجلاء سوف تستمر.



وأضاف ماكينزي - في تصريحات اليوم بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - أنه رغم حالة الحزن لفقد مواطنين، سواء من الأمريكيين أو الأفغان، فسوف تتواصل مهمة إجلاء المواطنين من كابول.



وأوضح أن هذه المهمة تتركز - حاليا - على إجلاء مواطنين أمريكيين ورعايا دول أخرى إلى جانب حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة والعاملين بالسفارة الأمريكية ومواطنين أفغان معرضين للخطر، وهناك نحو 5000 فرد ينتظرون الإجلاء من أفغانستان بعد أن تم نقل أكثر من 104 آلاف مدني من بينهم خمسة آلاف أمريكي، واليوم فإن هناك نحو ألف مدني أمريكي في تلك الدولة.



وفي سياق متصل، أصدر ‏وزير الدفاع الأمريكي ‏لويد أوستن بيانا قبل ساعات، قال خلاله إن التفجيرين اللذين وقعا في كابول لن يؤديا إلى التراجع عن المهمة التي يتم القيام بها في أفغانستان.



وأعرب أوستن عن تعازيه لأسر ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا اليوم وأسفر عن مصرع نحو 13 جنديا أمريكيا وإصابة الكثيرين فضلا عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.



وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".

وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.

وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدمًا وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".