السيطرة على حريق هائل بقرية العوينة بالوادى الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، الخميس،على حريق اندلع بمزارع نخيل وزراعات بزمام المناطق الزراعية بقرية العوينة في مركز الداخلة.

واتسعت دائرة اللهب والتهمت النيران مساحات كبيرة من مزارع النخيل والزراعات المختلفة بالمنطقة جراء ارتفاع حدة الحريق والتى انتقلت إلى شون حفظ أعلاف الماشية.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق مروع بمزارع نخيل والزراعات بزمام المناطق الزراعية بقرية العوينة في الوادى الجديد.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وفناطيس المياه التابعة للوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق الممتد بمساحات كبيرة، وذلك من خلال رجال قوات الحماية المدنية.

وتحرر محضر بالواقعة وحصر الخسائر التي وقعت جراء الحريق.

وفي سياق متصل لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم، مساء اليوم الخميس، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول شخص مصاب في حادث مروري بمركز الداخلة لمستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع" ر . ا، " 40 عامًا، بعد أن صدمه لودر تابع لشركة رصف طرق، بطريق قرية "القلمون- موط" بمركز الداخلة.

جرى نقله لمستشفى الداخلة العام، وتوفى عقب وصوله للمستشفى بعد حوالي 30 دقيقة، وجرى وضع جثته تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الداخلة العام بمدينة موط، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.