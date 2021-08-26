الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

مستوطنة إفرات
مستوطنة إفرات

قال أوديد رافيفي رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة "إفرات" الإسرائيلية، إنه يجب على نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، التفكير في تقديم المساعدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في إدارة الأحداث التي تدور حاليا في أفغانستان.

وتابع رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنة الإسرائيلية: "الشيء الوحيد الذي يهم بايدن الآن هو أفغانستان.. لو كنت بينيت، كنت سأحث فريقي على البدء بالتفكير في السبل التي يمكن لإسرائيل أن تساعد بها الولايات المتحدة في أفغانستان، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سستجعل بايدن يهتم بنا"، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

تفاصيل انفجار كابول

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مقتل 13 جنديًا من قوات المشاة في البحرية الأمريكية "المارينز" فى انفجار كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، فيما أغلقت كافة بوابات المطار.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، :"يمكننا تأكيد وقوع انفجار عند بوايات مطار كابول (…) والانتحاري المسؤول عن الهجوم نفذه بشكل معقد"، وسط حديث عن هجوم آخر قبالة فندق "بارون"، بالقرب من مطار كابول أيضًا.

ويأتي الهجوم بعد تحذيرات من الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية من أن هجوما إرهابيا كبيرا وشيكا في مطار كابول الدولي، وأن تنظيم داعش الإرهابي هو مصدر ذلك التهديد.

أفغانستان إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي كابول مطار كابول الدولي

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