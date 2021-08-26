الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

إسرائيل تلغي الاجتماع
إسرائيل تلغي الاجتماع الأسبوعي لحكومتها

قررت إسرائيل إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، والذي يعقد يوم الأحد.

وأكدت تل أبيب، في قرارها، إنه لن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، حسبما أذاعت هيئة "البث" الإسرائيلية.

تأجيل اجتماعات بايدن وميركل

وأوضحت إسرائيل أن ذلك القرار يأتي على خلفية تأجيل اجتماع نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي كان مقررا اليوم، بالإضافة إلى إلغاء أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، زيارتها إلى تل أبيب، والتي كانت تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، أنه تقرر عقد الاجتماع بين بينيت وبايدن، غدًا الجمعة، وذلك بسبب متابعة الرئيس الأمريكي للهجوم الذي وقع في مطار كابول الدولي، وقتل فيها نحو 13 جنديا أمريكيا.

الهجوم في كابول

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مقتل 13 جنديًا من قوات المشاة في البحرية الأمريكية "المارينز" فى انفجار كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، فيما أغلقت كافة بوابات المطار.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، :"يمكننا تأكيد وقوع انفجار عند بوايات مطار كابول (…) والانتحاري المسؤول عن الهجوم نفذه بشكل معقد"، وسط حديث عن هجوم آخر قبالة فندق "بارون"، بالقرب من مطار كابول أيضًا.

ويأتي الهجوم بعد تحذيرات من الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية من أن هجوما إرهابيا كبيرا وشيكا في مطار كابول الدولي، وأن تنظيم داعش الإرهابي هو مصدر ذلك التهديد.

من جانبها، أعلنت ألمانيا إلغاء زيارة ميركل إلى إسرائيل بسبب الهجمات التي وقعت في أفغانستان، وبلغت ثلاثة تفجيرات، اليوم، وراح ضحيتها عدد من جنود الجيش الأمريكي، ومدنيين.

إسرائيل كابول رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي ميركل البيت الأبيض

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وائل لطفي

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