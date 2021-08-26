الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«فوائده عديدة».. «الصحة» تطالب المواطنين بالتبرع ببلازما الدم

التبرع ببلازما الدم
التبرع ببلازما الدم

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع ببلازما الدم ضمن المشروع القومي للتبرع ببلازما.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عملية التبرع بالبلازما تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين.

وأشارت إلى أن جميع الفصائل المختلفة للدم من الممكن أن تتبرع ببلازما الدم داخل المراكز الطبية التي خصصتها الوزارة لاستقبال المتبرعين على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، قد أكدت أنه يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيـب ذات الاستعمال الواحـد (تستخـدم مرة واحدة فقط لكل متبرع).

وقالت الدكتورة نيفين النحاس إن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (١٥٣٣٥)، مؤكدة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.

وزارة الصحة والسكان بلازما الدم التبرع ببلازما الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته