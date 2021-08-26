«فوائده عديدة».. «الصحة» تطالب المواطنين بالتبرع ببلازما الدم

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع ببلازما الدم ضمن المشروع القومي للتبرع ببلازما.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عملية التبرع بالبلازما تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين.

وأشارت إلى أن جميع الفصائل المختلفة للدم من الممكن أن تتبرع ببلازما الدم داخل المراكز الطبية التي خصصتها الوزارة لاستقبال المتبرعين على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، قد أكدت أنه يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيـب ذات الاستعمال الواحـد (تستخـدم مرة واحدة فقط لكل متبرع).

وقالت الدكتورة نيفين النحاس إن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت إلى تلقي استفسارات المواطنين عن المشروع القومي للتبرع بالبلازما على الخط الساخن (١٥٣٣٥)، مؤكدة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى.