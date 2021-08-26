زيارات رعوية وتحركات كنسية في الغردقة وإيبارشيتين بالصعيد

زار صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، وبدأت الزيارة بمقابلة أبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ثم تفقد نيافته العديد من مزارات وأنشطة الإيبارشية.

وزار دير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير حيث تبارك من الكنيسه الأثرية والمغارة المقدسة التي آوت ربنا يسوع له المجد وأمه أثناء رحلة الهروب إلى أرض مصر، كما زار فندق العائلة المقدسة مُبدياً إعجابه الشديد به وبموقعه الفريد والمُطل على نهر النيل.

كما صلى نيافته القداس الإلهى بكاتدرائية مخلص العالم بمقر المطرانية بسمالوط ورسمَ عدد من الشمامسة لبعض كنائس الإيبارشية، كما زار مجمع مدارس العهد الجديد وما فيه من أنشطة تعليمية وترفيهية متعددة فضلاً عن مستشفى الراعي الصالح بسمالوط مُستعرضاً أقسامها المتنوعة باعتبارها من أبرز المستشفيات الخاصة ولا سيما في الصعيد.

أخيراً اختتم نيافته الزيارة بزيارة كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور حيث صلى القداس الإلهي ورسم عدد من الشمامسة لبعض كنائس الإيبارشية، وأعقب ذلك بزيارة مزار الشهداء وما يحويه من النُصب التذكاري ومتحف المقتنيات والبانوراما والتي تحكي قصة استشهادهم.

وعلى صعيد آخر، استقبلت كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بالغردقة، جزءًا من رفات القديس، حيث استقبلها إلى جانب نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا الذي حل ضيفًا على النهضة.

كما عُقِد، اجتماع عام للخدام في كنيسة القديس الأنبا شنوده بالغردقة، الذي ألقى فيه نيافة الأنبا تكلا كلمة عرض فيها بعض النقاط الهامة في الخدمة، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

من جهة أخرى، افتتح صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس وأولاد طوق ورئيس دير الشهيدة دميانة والقديس مويسيس للراهبات، والحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر مبنى عيادات الأنبا أبرآم الخيرية بالكشح / سوهاج، والتابع لايبارشية البلينا وتوابعها للاقباط الارثوذكس، وذلك لخدمة ابناء القرية مسيحيين ومسلمين.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة رهبان من دير الأنبا بولا العامر بالبحر الأحمر، ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، والربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الارثوذكس بغمره / القاهره وبعض المسئولين بالمركز.