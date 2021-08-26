«داعش» الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار كابول

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

وقال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح بشكل كبير للغاية" مسئولية تنظيم "داعش - خراسان" عن الانفجاريين الاثنين الذين وقعا بالقرب من مطار "كابول" اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر - في وقت سابق اليوم - من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول.