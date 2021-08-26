الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم مطار كابول

كابول
كابول

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول. 

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

وقال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية إنه من "المرجح بشكل كبير للغاية" مسئولية تنظيم "داعش - خراسان" عن الانفجاريين الاثنين الذين وقعا بالقرب من مطار "كابول" اليوم الخميس. 

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي حذر - في وقت سابق اليوم - من وقوع هجوم إرهابي وشيك يستهدف محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" في كابول.

مطار حامد كرزاي كابول العاصمة الأفغانية مطار كابول أفغانستان

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