«تنسيقية الأحزاب» تشارك في تدشين المرحلة الثانية من «بر أمان» بكفر الشيخ

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بمدينة برج البرلس، ضم النائبة هيام الطباخ والنائبة هدي عمار عن «التنسيقية» بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونائبه ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، حيث تم تسليم مراكب صيد صغيرة لـ١٣٥ سيدة، بالإضافة لـ٩٠٠ بدلة أمان لأغراض الصيد.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جدير بالذكر أن النائبة هيام الطباخ شرُفت بحضور افتتاح المبادرة بمرحلتها الأولى على أرض الفيوم وثمنت جهود قيادتنا السياسية في الاهتمام بشتى فئات الشعب المصري وتقديم الدعم لكل فئة حسب حاجتها واحتياجاتها العملية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.

وكان وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية قد شارك في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات السكنية الجديدة، وحضور لقاء الأسرة المصرية.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وطارق الخولي، ونادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب، ومحمد السباعي، وراجية الفقى، أعضاء مجلس الشيوخ، كما شهد اللقاء حضور نخبة من السياسيين والإعلاميين، وقيادات المجتمع المدني، والعديد من الأسر المستفيدة من مبادرة تطوير العشوائيات.

كما شارك وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات لقاء "الدين والعيش المشترك"، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق العين السخنة.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل، وعماد خليل، ومنال هلال، أعضاء مجلس النواب، ومحمد فريد، وعمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ، وتضمن اللقاء جلسة حول "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.