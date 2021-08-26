الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية مارجرجس تطلق دورة للمقبلين على الزواج 4 سبتمبر

كنيسة
كنيسة

تطلق كاتدرائية القديس مار جرجس بالعاشر من رمضان، تحت رعاية الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، دورة مكثفة للمقبلين على الزواج ابتداء من يوم 4 سبتمبر المقبل.

 وتناقش الدورة عدة موضوعات تخص المشورة المسيحية للمقبلين على الزواج من بينها إدارة الشئون المالية للأسرة بعد الزواج، وكيفية حل المشكلات الزوجية وإدارة الأزمات.

وأقر المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دورات المشورة للمقبلين علي الزواج، للحد من المشكلات الزوجية عقب الزواج.

كاتدرائية القديس مار جرجس الأنبا مقار اسقف الشرقية والعاشر من رمضان دورة مكثفة للمقبلين على الزواج المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشكلات الزوجية الكنائس المصرية

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