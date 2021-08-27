سرالتغير فى شكل الفنان أحمد بدير

تصدر اسم الفنان أحمد بدير، منصات التواصل الاجتماعd عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثارت صورة الفنان بملامح على غير العادة، جدل كبير عبر مواقع السوشيال ميديا يسألون حول التغير المفاجئ، واللحية، وارتداء نظارة وجلباب أبيض، بسبب دخوله في عمل فني جديد وما وراء اللحية، وذلك من خلال تصريحه لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وقال الفنان أحمد بدير، إنه يحب التغير من أداءه الفني والتحول من عالم الكوميديا إلى نوع أخر من المشاهد الإنسانية والتراجيدى، مبينًا إلى أن انتقاله من مرحلة الكوميديا للدراما على يد المخرج الكبير الراحل يحيى العلمي في مسلسل "الزيني بركات".

وأردف مؤخرًا "بدير" عن مدى سعادته بالتكريم من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، لافتًا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع العملاق يوسف شاهين، حيث شارك معه العديد من الأعمال الفنية منهم فيلم "سكوت هنصور".

وقال بدير إنه عندما دخل عالم الفن كان يقدم الأدوار الكوميدية، وأراد أن يقدم الأعمال المختلفة والدرامية، لافتًا إلى أن سبب التحول الكبير في حياتة المخرج الراحل يحيى العلمي في مسلسي "الزيني بركات".



وأوضح أن يحيى العلمي واجه هجوم كبير من الصحافة للاستعانة، وهجومًا من الصحف بسبب الاستعانة به، في العديد من الأدوار ومن ضمن هذه الأعمال "عالرصيف"، و"بطل من ورق" وغيرها من الأعمال الأخرى.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال التي قدمها أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة الفنان هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.