الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عمان: استئناف فتح جميع المنافذ الحدودية سبتمبر المقبل

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، استئناف فتح جميع منافذها الحدودية، بدءًا من أول سبتمبر المقبل، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، حسب قرارات اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا.

قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، عضو اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إنّ إجمالي الجرعات التي حُجِزت للسلطنة 8 ملايين و597 ألفًا و740 جرعة، وإنّ إجمالي الجرعات المُعطاة 3 ملايين و536 ألفًا و171 جرعة، مضيفا أنّ هناك 8 لقاحات ضد كوفيد 19 معتمدة في السلطنة من بينها لقاحات فايزر وأكسفورد وموديرنا وسينوفاك وسبوتنيك.

من جانبه، قال مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك العمانية اللواء عبدالله بن على الحارثي، إن إصدار التأشيرات سيعود كالسابق وبنفس الاجراءات ولكل الفئات وكافة الدول، وأنه بإمكان من لديه قوى عاملة وافدة خارج السلطنة تمديد تأشيراتهم لفترات إضافية عبر منظومة شرطة عمان السلطانية، مشيرا إلي أنه سيتم تمديد التأشيرات من بداية العام حتى نهايته دون دفع رسوم إضافية، مؤكدا أنه بدءًا من أول سبتمبر المُقبل ستكون المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسلطنة مفتوحة للجميع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية .

في السياق، أعلن مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية الدكتور سيف بن سالم العبري إن الحصول على الجرعتين من لقاح مضاد للفيروس سيكون إجباريا للمواطنين والمقيمين، بداية من مطلع أكتوبر المقبل، مشيرا إلي أنه هناك توجه في توسيع حملات تطعيم المقيمين، وأن السلطنة تسعى للحصول على 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

ولفت العبري إلى أنه هناك دراسة لفتح الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستصدر اللجنة العليا خلال الأسبوع القادم قرارا بذلك.

سلطنة عمان الاجراءات الاحترازية كورونا فيروس كورونا فايزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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