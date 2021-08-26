الأحد.. نادي أدب آفاق يستضيف سعيد شحاتة وفايد عبدالعزيز

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السابعة من مساء الأحد المقبل 29 أغسطس، الشاعر سعيد شحاتة والموسيقار فايد عبد العزيز، في أمسية شعرية غنائية.

ومن المقرر أن يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي، برعاية وإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يذكر أن الفنان فايد عبد العزيز لحّن وغنّى للعديد من الشعراء منهم: فؤاد حداد، صلاح جاهين، فؤاد حجاج، مصطفى الجارحي، عمر نجم، أحمد علي، أحمد فؤاد نجم، رجب الصاوي، وآخرون.

أما سعيد شحاتة (مواليد فبراير 1979 بمحافظة كفر الشيخ) فهو شاعر ومسرحي، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا، ويعد أحد مؤسسي مؤتمر العامية بأتيليه القاهرة، حصل عدة جوائز من أهمها: جائزة أحمد فؤاد نجم عن مؤسسة ساويرس، جائزة الفاجومي في شعر العامية المصرية، جائزة الهيئة العربية للمسرح بالجزائر، وجائزة اتحاد الكتاب في شعر العامية.

صدر له عدة دواوين شعرية منها: «حاجات ياما»، «كلام أخضر»، «حلمت بيه.. ونسيت»، «طرح النهار على نخل فبراير»، «شبرين من ملاك طيب»، «للأنبيا حواديت»، «باش مواطن فرز أول»، «للطيبين أمثال»، «ادخل ما تخافش».

وصدر له مسرحيتان هما «الديثرامبوس»، «الوهرانية»، فضلًا عن رواية «ستروبتوكين».

يشار إلى أن مركز آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز، متفرع من شارع صبري أبو علم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.