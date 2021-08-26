الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة لكشف لغز «الجثة المتعفنة» بالأزبكية

جثة
جثة

تباشر نيابة الأزبكية، التحقيقات في العثور على جثة مسن داخل شقته.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة في حالة تعفن رمي، وذلك لعدم اكتشاف الوفاة إلا بعد ما يزيد عن 30 يومًا.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا بالعثور على جثة رجل داخل شقة في دائرة الأزبكية، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشخص في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة لتفريغها لفحص المترددين على شقة المتوفي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت ما سبق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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