شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء

شهدت شواطئ الإسكندرية، استقرارًا في الأمواج وهدوء حالة البحر، حيث تحولت الرايات على الشواطئ من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.

شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ تشهد اليوم الخميس، استمرار حالة الهدوء والاستقرار للبحر مع وجود أمواج خفيفة في شواطئ غرب الإسكندرية.

شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه يبقى التنبيه بعدم التوغل في البحر لمن لا يجيدون السباحة، مشيرًا إلى أن الشخص يمشي داخل البحر لمسافة طويلة حتى لا يجد الأرض تحت قدميه فجأة فيما نطلق عليه في الإسكندرية (مالوش طول)، فيبدأ الشخص في السقوط وخاصة إذا ماتواجد بمنطقة برك وأماكن منخفضة والتي تنتشر بشواطئ العجمي ما قد يعرضه للغرق إذا لم يجيد السباحة، لذا وجب الحذر.

شواطئ الإسكندرية

وأوضح أن نسب إشغال الشواطئ تراوحت ما بين 25% إلى 50%، فيما حقق شاطئ ميامي العام أعلى نسبة إشغال وهى 100%، يليه شواطئ جليم العام ميرامار الأوسط والشرقى، وسيدى بشر المميز، وجزيرة الدهب، وبحرى المميز وإيناس حقى والفنار المميز بنسبة إشغال 50%، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 35% والمؤجرة 25%.

شواطئ الإسكندرية

وكانت قد حذرت الإدارة المركزية من ارتفاع أمواج البحر خلال الأيام الماضية، حيث رفعت الرايات الحمراء لثلاث أيام على الشواطئ بشرق وغرب المحافظة.

وقام مفتشي الإدارة بالمرور على جميع الشواطئ للتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ، و إرتداء لايف جاكت قبل نزول البدالات للمياه، وتم رفع الرايات الحمراء بشاطئ ميامى العام وجليم والسرايا وسيدى بشر وتم تحذير الرواد من عدم الدخول داخل البحر بسبب ارتفاع الامواج والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بالشاطئ.

كما تم رفع الراية الحمراء بشاطئ إسكندر ومنع نزول البدالات، مع استمرار تحذير المصطافين عبر الإذاعة الداخلية بشاطئ السرايا و رفع الراية الحمراء.