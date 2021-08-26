«بحوث الزراعة»: مشروع الـ1.5 مليون فدان أحد ركائز المشروعات القومية

قال الدكتور على إسماعيل، الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن مشروع المليون ونصف فدان أحد أهم ركائز المشروعات القومية لمصر، من توشكي إلى شرق العوينات وغرب كوم أمبو إلى غرب المنيا والفرافرة وغرب الميهوب وسيناء ومحور الضبعة ووادي النطرون وغيرها، لاستعاب الزيادة السكانية ودعم الاقتصاد القومي، ما يتيح الحياة الكريمة للمصريين.

وأضاف إسماعيل لـ"الدستور"، أن المشروع سيتيح إنشاء مجتمعات زراعية وسكنية متكاملة الخدمات والمرافق من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوظيفها لصالح المجتمع والأفراد المحليين في المناطق القريبة من هذه المشروعات سواء في الصعيد لمناطق المنيا وأسيوط وبني سويف أو قنا وأسوان وسوهاج.

وكان قد أكد الدكتور علي إسماعيل، الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إن مشروع المليون ونصف فدان أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية تمهيدا لزراعة 4 ملايين فدان خلال عام 2025، من أجل زيادة الإنتاج وتوفير حياه كريمة للمواطنين، وأن مشروعات استصلاح الأراضي محاولات للدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة بتبني مجموعة السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الإقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة مشروعات تحديث الري الحقلي.

وقال إسماعيل في تصريحات لـ"الدستور"، إن مشروع تحديث الري تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 ملايين فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الأراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة، كالري بالرش والتنقيط لذيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج لتوفير الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح أو التصحر وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الأساسي في منظومة الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الأولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة 5 سنوات لمضاعفة هذه الإنتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية كالحبوب والزيوت والمحاصيل السكرية والتمور، لإنتاج الأصناف العالية الجودة، ولا شك أن اهتمام القيادة السياسية بمحور استصلاح الأراضي وتحديث منظومة الري الحقلي، وترشيد المياه للاستفادة منها في مشروعات استصلاح الأراضي.