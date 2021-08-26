هشام عباس يفتح صندوق الذكريات فى محكى القلعة

زين بريق الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء "محكى القلعة"، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر المشهد الإبداعي في مصر، حيث نجحت الفعاليات المتتالية في اجتذاب أعداد ضخمة من الجمهور فعلى مسرح المحكى، أقيمت الأمسية العاشرة وأحياها النجم هشام عباس الذي استقبله الحضور بحفاوة بالغة وترحاب ليفتح صندوق الذكريات ويتغنى بمختارات من أعماله الشهيرة بإيقاعاتها المميزة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني نبيل، كان

منها لمتنا، قول عليا مجنون، وأنا أعمل أيه، حبيتها، حلال عليك، حمادة عزو، كده رضا، لما تكون وحشاني، زمان وأنا صغير، يا ليلة، جمالك خطر، شاري بالغالي، أغلى من العين، ناري نارين، فينه"، بالإضافة إلى "أهربي" أحدث أعماله.

هشام عباس

ومن قبل أقامت النجمة الشابة نوران أبو طالب حوارًا غنائيًا مع جمهورها الذي شاركها أداء باقة من أعمال الموسيقى العربية، كان منها يا غالي، الحلوة دي، في هويد الليل، يا نجمة، يضيق بك الدهر، طاير يا هوا، بحبك ما بعرف، والله ماطلعت، شبابيك، كيفك أنت، أن راح منك يا عين، في الليل، روح خبر، أه ياللي، أهو دا اللي صار" ومن أعمالها الخاصة "فوازير وإعجاز".

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى و الغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء و العزف و أشهر الفرق الغنائية و الموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان و فرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

مهرجان القلعة